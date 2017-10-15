СМИ: Бывшая жена Джигарханяна ушла к медиамагнату

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна, была замечена в компании медиамагната Александра Митрошенкова.

Накануне пару видели во время ужина в закрытом зале для вип-гостей ресторана «Воронеж», сообщает «СтарХит».

На встречу Митрошенков пришел с букетом нарциссов, а под конец мероприятия медиамагнат предложил выпить за свою спутницу другим гостям вечера, в числе которых были артисты из «Квартета И», коллекционер работ современного искусства Марианна Бельчанская, глава НТВ Алексей Земский, ведущий Борис Корчевников и владелец заведения Александр Раппопорт.

Александр Митрошенков является вице-президентом Академии Российского телевидения, а также занимает пост главы «Трансконтинентальной МедиаКомпании». Программы его холдинга не раз становились обладателями статуэток ТЭФИ.

Также одно из важных направлений профессиональной деятельности Александра Митрошенкова связано с проблемами детства, образования, поддержкой семьи.

Напомним, в ноябре суд расторг брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Джигарханян обвинял экс-супругу в попытке захватить театр и убить его из-за денег. Кроме того, ей было предъявлено обвинение по статье УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» после обнаружения в кабинете у Джигарханяна подслушивающего устройства.

Позже дело Цымбалюк-Романовской было засекречено.