Директор ЦРУ: Путин хочет восстановить величие СССР

В Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин стремится восстановить величие СССР, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

«Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза», – цитирует Помпео РИА «Новости».

Также директор ЦРУ отметил, что Путин «намерен вернуть бывший СССР к величию и славе».

«С этими мыслями он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание», – добавил Помпео, не сообщив, откуда руководимому им ведомству известны предполагаемые мысли Путина.

Еще в 2005 году Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века», а в прошлом году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что считает это событие одной из величайших трагедий ХХ века.

В сентябре 2016 года он высказал мнение, что Советский Союз не нужно было разваливать, а можно было идти по пути демократических преобразований. Президент отмечал, что бывшие члены СССР в 1991 году из-за распада страны были отброшены в развитии на несколько десятилетий.