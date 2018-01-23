В России создали первый полностью алюминиевый авиадвигатель

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) создали первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель.

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области отмечает, что конструкторы изготовили из алюминия даже те части, которые наиболее подвержены высоким нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик, передает ТАСС.

Разработчики пояснили, что все детали раньше изготавливали из стали, а на алюминий их заменили за счет технологии, благодаря которой на деталях появляется тонкий, но обладающий высокой твердостью слой оксида алюминия. Новый двигатель за счет этого легче своего предшественника на 50 кг – он весит около 200 кг.

В то же время мощность такого двигателя выросла на 10%, кроме того, на 15% снижается расход топлива.

«Двигатель будет использовать обычный автомобильный бензин АИ-95. Также на него будет устанавливаться автономная система подогрева», - пояснили в университете.

Также отмечается, что в серийном производстве такой двигатель станет вдвое дешевле современных аналогов. Предназначен этот авиадвигатель может быть для двухместных Як-52 – их старые двигатели уже выработали свой ресурс.

Алюминиевый двигатель 19 января успешно прошел наземные испытания. Теперь его должны проверить на летных испытаниях.

Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что в России решено потратить на создание гражданского авиадвигателя сверхбольшой тяги 64,3 млрд рублей.