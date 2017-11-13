На создание авиадвигателя сверхбольшой тяги выделяется 64,3 млрд рублей

На создание гражданского авиадвигателя сверхбольшой тяги решено потратить 64,3 млрд рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

На сайте опубликовано извещение от 10 января о закупке у единственного поставщика «выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы шифр «ПД-35-1-Авиадвигатель».

«Начало выполнения НИОКР – 25 декабря 2017 года. Окончание выполнения НИОКР – 05 декабря 2023 года», – сообщается на портале госзакупок.

К 2023 году предполагается представить демонстрационный обраец газогенератора авиадвигателя сверхбольшой тяги до 35 тонн ПД-35. Двигатель нужен для для российско-китайского авиалайнера СR-929 и других перспективных самолетов, пишут «Ведомости».

Эксперты указывают, что двигатели такого класса производятся серийно лишь двумя компаниями – Rolls Royce и General Electric.

Напомним, в ноябре сообщалось, что специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к разработке гражданского двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.

В декабре гендиректор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин сообщал, что «в настоящее время ПД-35 находится в стадии научно-исследовательских разработок».

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что Россия разработает ПД-35 совместно с Китаем.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на базе двигателя ПД-35 возможно будет создать целое семейство двигателей большой тяги. Двигатель будет создаваться в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием технологий, полученных в ходе реализации проекта ПД-14 для МС-21.