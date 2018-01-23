ЕС убрал восемь стран из черного списка офшоров

Евросоюз исключил восемь стран, среди которых Монголия, ОАЭ, Панама и Южная Корея, из черного списка «налоговых гаваней».

«Восемь стран и территорий исключены из списка тех, кто не сотрудничает должный образом в налоговой сфере с ЕС», – сообщает ТАСС со ссылкой на документ Совета ЕС.

В категорию стран и территорий, которые станут объектом внимательного наблюдения, перенесены Барбадос, Республика Корея, Макао, Тунис, Монголия, ОАЭ, Панама и Гренада.

В январе сообщалось, что Евросоюз планирует исключить восемь стран, среди которых были ОАЭ, Панама и Южная Корея, из черного списка «налоговых гаваней».

«Налоговая гавань» – территория государства или ее часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства.