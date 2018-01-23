Французские СМИ назвали скандалом решение МОК по Шипулину и Устюгову

Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением, в котором назвало скандалом решение Международного олимпийского комитета (МОК) не выдавать приглашение биатлонисту Антону Шипулину и лыжнику Сергею Устюгову.

«Мы не боимся сказать, что ситуация с Шипулиным и Устюговым - нарушение законов правосудия. Они не допущены на Игры-2018 только из-за того, что участвовали в Олимпиаде в Сочи. Они прошли сотни проверок (на допинг) в течение 2014 года и еще несколько десятков в последние месяцы. И ни разу они не показали положительный результат», – передает ТАСС заявление издания.

По мнению издания, возмущенного решением МОК, россияне смогут добиться справедливости в Спортивном арбитражном суде.

«В последние дни было отстранено много россиян без каких-либо доказательств, в то же время англо-саксонские спортсмены, ранее дисквалифицированные за допинг, продолжают выступать», – заявили в Ski-Nordique.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке. Не попали в число участников ряд ведущих российских хоккеистов, а также фигуристы основного состава сборной России Ксения Столбова и Иван Букин.