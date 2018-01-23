В Польше задержали участников празднования дня рождения Гитлера

Участников празднования дня рождения Адольфа Гитлера задержали в Польше, сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры страны Эва Бялик.

«Задержаны трое мужчин, которым предъявлены обвинения, касающиеся, в частности, пропаганды нацистского режима», – цитирует Бялик РИА «Новости».

Задержанные, по версии следствия, являются организаторами празднования дня рождения нацистского диктатора. У одного из них нашли и изъяли оружие и боеприпасы.

Кроме того, во время обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены «обмундирование и другие вещи, которые содержат материалы, пропагандирующие нацистский строй государства».

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Польши приступили к расследованию празднования дня рождения Адольфа Гитлера, организованного общественной организацией «Гордость и современность».