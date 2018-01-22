В Польше начато расследование празднования дня рождения Гитлера

Правоохранительные органы Польши приступили к расследованию празднования дня рождения Адольфа Гитлера, организованного общественной организацией «Гордость и современность».

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро поручил начать следствие по делу о публичной пропаганде фашизма или иного тоталитарного строя, а также об использовании предметов с соответствующей символикой организацией «Гордость и современность», сообщает «Радио Польша».

Репортаж о том, как несколько месяцев назад прошло мероприятие этой организации, был показан в субботу телеканалом TVN. День рождения Гитлера отмечался в лесу, там были флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия, передает РИА «Новости».

Министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский заявил в воскресенье, что «пропаганда фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя» недопустима в республике. Он пообещал, что правоохранители примут «адекватные – в соответствии со своими компетенциями – действия в отношении каждого лица или организации, которая разжигает ненависть по национальному, этническому или расовому признаку».

В 2016 году правоохранители Башкирии объявили в розыск организаторов экстремистского сообщества, которые устроили массовую драку в честь дня рождения Гитлера и разместили видео в интернете.