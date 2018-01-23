К побережью Геленджика прибило ящик с зенитными снарядами НАТО

Шторм выбросил на побережье в районе Геленджика ящик, внутри которого находятся зенитные снаряды, принятые на вооружение в странах Североатлантического альянса, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

«О подозрительной находке в курортном поселке Архипо-Осиповка сообщили местные жители. Пограничный наряд выдвинулся в указанное место и обнаружил четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors», – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что, несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии, передает «Интерфакс».

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел.