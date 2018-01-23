Кремль прокомментировал состояние здоровья Лаврова

В Кремле ничего не знают о каких-либо проблемах со здоровьем главы МИД Сергея Лаврова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, я вчера вот видел его по телевизору на пресс-конференции, и сегодня, сейчас будут переговоры, не знаю, будет или нет, но он должен быть, он, естественно, в списке участников. Я не обладаю такой информацией (о каких-либо проблемах со здоровьем у министра)», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос по этому поводу корреспондента одного из западных СМИ.

«Не волнуйтесь, все у нас нормально», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее в Кремле оценили состояние здоровья Путина.