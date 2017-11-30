В Кремле оценили состояние здоровья Путина

Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и «может дать фору многим», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможности обнародования данных о состоянии здоровья российского лидера, Песков заявил, что это не предусмотрено законодательно.

«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», – сказал Песков.

«В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о результатах медосмотра главы американского государства Дональда Трампа. По словам врача, у Трампа «отменное здоровье».