Стали известны результаты медосмотра Трампа

Главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о результатах медосмотра главы американского государства Дональда Трампа.

По словам врача, у Трампа «отменное здоровье». Джексон сказал, что обследование, которое проводилось в Национальном медицинском центре ВМС США им. Уолтера Рида, прошло «исключительно хорошо».

Детали медосмотра врач обещал сообщить во вторник, передает ТАСС.

В 2016 году лечащий врач Трампа Харольд Борнстейн также заявил о его отличной физической форме.

Политические противники Трампа регулярно заявляют, что президент психически нестабилен. Но психиатр не значится в числе специалистов, которые осматривали президента США.