Трамп избежал осмотра у психиатра

Психиатр не значится в числе специалистов, которые будут осматривать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ходе традиционного ежегодного медицинского осмотра, рассказал представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли.

На вопрос, включен ли психиатр в программу медосмотра, Гидли ответил: «Нет», передает РИА «Новости».

Политические противники Трампа регулярно заявляют, что президент психически нестабилен и потому неспособен быть главой государства.

Напомним, группа психиатров, собравшаяся в Йельской школе медицины, разглядела у президента США Дональда Трампа «признаки паранойи и склонность к галлюцинациям», а также объявила, что его решения якобы могут представлять угрозу для страны.

В Палате представителей США захотели назначить Трампу штатного психиатра.