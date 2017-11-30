Опубликовано видео схода лавины на горнолыжный курорт в Японии

В Сети появилось видео схода лавины на горнолыжный курорт в Японии, в результате которого погиб один человек.

Пользователь, выложивший в Twitter видео схода лавины, вызванной началом извержения вулкана на горе Кусацу Сиране, сообщает о 15 пострадавших.

Напомним, 14 января два туриста стали жертвами схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии.