Глава столичной сети ресторанов застрелил подчиненного

Топ-менеджер столичной сети ресторанов «Гриль-хаус» из-за финансового спора расстрелял своего подчиненного и попытался покончить с собой, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Тело 59-летнего финансового директора московской сети ресторанов «Гриль хаус» с огнестрельным ранением головы было обнаружено в понедельник вечером в квартире в городе Реутове. Из этой же квартиры с огнестрельным ранением шеи госпитализирован 58-летний генеральный директор той же фирмы.

Генеральным директором «Гриль-хаус» является Александр Орехов, а погибшим финансистом – Леонид Порохня, передает «Интерфакс».

По словам представителя областного главка Следственного комитета Ольги Врадий, между мужчинами «были разногласия на тему финансовых долгов». В ходе конфликта один из мужчин взял охотничье ружье и застрелил оппонента, после чего решил покончить с собой.

В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята предсмертная записка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.