Гандболистка отказалась играть за сборную из-за украденных пикантных фото

Обладательница «бронзы» Олимпиады в Рио норвежская гандболистка Нора Мерк отказалась играть за национальную сборную после того, как ее интимные фотографии были украдены, сообщают местные СМИ.

Как пишет издание VG, Мерк уверена, что это ее партнеры по команде украли пикантные фото из ее телефона и выложили их в Сеть, передает RT.

Кроме того, спортсменка убеждена, что федерация гандбола Норвегии знает о причастности некоторых игроков к данному инциденту, но старается всеми силами замять скандал.

Как заявили чиновники, Мерк не имеет никаких доказательств причастности обвиняемых ей спортсменов к данному делу.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры угрожают опубликовать откровенные фото актрисы Эммы Уотсон.