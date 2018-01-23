В центре Лондона объявлена эвакуация

Полиция Лондона объявила эвакуацию людей из отелей и офисных зданий в центре города из-за утечки газа, сообщает пресс-служба ведомства.

Утечка произошла в районе улицы Стрэнд и Вестминстера, в данный момент специалисты работают над ее устранением, говорится в официальном Twitter полиции Лондона.

Автомобильное движение в данном районе перекрыто.

Отмечается, что эвакуация объявлена в целях предосторожности. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в июне 2017 года произошла утечка и взрыв газа в одном из залов Государственного университета Мюррей (Кентукки, США).