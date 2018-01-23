Трамп прокомментировал согласование временного финансирования властей США

Президент США Дональд Трамп назвал большой победой для Республиканской партии принятие нового бюджета американского правительства, которое теперь сможет прекратить трехдневную паузу в работе.

«Большая победа для республиканцев – демократы уступили в вопросе бюджета правительства. Теперь я хочу большой победы для всех, включая республиканцев, демократов и иммиграционную политику DACA, но особенно для нашей армии и пограничной безопасности. До встречи за столом переговоров!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее в понедельник вечером Трамп подписал резолюцию о временном финансировании федерального правительства США. Таким образом он прекратил трехдневную паузу в его работе. Финансирование продлено до 8 февраля.