Конгресс США проголосовал за финансирование федеральных властей

Сенат и Палата представителей США приняли резолюцию о временном финансировании федерального правительства.

Финансирование планируется продолжить до 8 февраля, передает ТАСС.

За резолюцию проголосовал 81 сенатор, 18 высказались против, в Палате представителей документ поддержали 266 конгрессменов, против были 150.

Теперь документ должен подписать глава американского государства Дональд Трамп.