Финансирование госучреждений США продлили до февраля

Глава американского государства Дональд Трамп подписал резолюцию о временном финансировании федерального правительства США.

Финансирование продлено до 8 февраля, передает ТАСС.

20 января госучреждения США остановили работу из-за разногласий демократов и республиканцев в Конгрессе. Договориться конгрессмены смогли только к вечеру понедельника (ночь на вторник мск).