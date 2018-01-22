Осколками украинских снарядов ранены пятеро мирных жителей Докучаевска

В результате артобстрела, который велся со стороны украинских силовиков, в Докучаевске пострадали пятеро мирных жителей, сообщили в оперативном командовании ДНР.

«В 17.25 ВСУ открыли огонь из БМП и минометов калибра 120 мм по Докучаевску. В результате обстрела получили ранения пятеро мирных жителей», – приводит «Донецкое агентство новостей» текст сообщения.

Как сообщает «Таймер», осколочные ранения ног получила 50-летняя местная жительница, 38-летняя женщина ранена осколком в спину, 37-летнему мужчине осколками посекло лицо, а в доме на улице Ватутина в результате прямого попадания ранены муж и жена.

Жители города подчеркивают, что в районах, по которым украинские силовики вели огонь, никогда не было военных объектов.