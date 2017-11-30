Наталья Селезнева рассказала, как ей «отрезали голову»

Известная советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Селезнева в интервью передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» рассказала о проблемах со здоровьем.

В опубликованном на YouTube интервью Селезнева рассказала, что после того, как увела из семьи актера Владимира Андреева, долго и сильно болела и перенесла тяжелую операцию на щитовидной железе.

«Мне вот так отрезали голову, а потом ее заново пришили. Вот такая была операция пятичасовая, и я уверена абсолютно, это расплата за грехи», – рассказала актриса.

Селезнева рассказала, что потеряла голос, и доктора давали понять, что в професию она не сможет вернуться.

«У меня была перерезана связка, и я сипела, как трещотка. От меня скрывали, что это не пройдет», – продолжила актриса, позднее рассказав, что голос вернуть удалось с помощью длительных занятий на губной гармошке.