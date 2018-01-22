«Коммунисты России» упрекнули кандидата в президенты от КПРФ в незаконной агитации

У нас от партии была подана жалоба. Мы фиксируем факты очень во многих регионах, сообщил газете ВЗГЛЯД лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, комментируя сообщения о том, что ставленник от КПРФ на президентских выборах Павел Грудинин ведет не оплаченную из избирательного фонда агитацию.

«В Новосибирской области и Бурятии, на такого рода нарушения со стороны Грудинина внимание обратили избирательные комиссии, вынесли соответствующее решение», - сказал лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

«Мы глубоко убеждены, что все должны соблюдать закон, должны быть равные условия для кандидатов. Агитация, не оплаченная из избирательного фонда, не должна допускаться», - подчеркнул он. - Конечно, это весьма удивительно для кандидата от парламентской партии».

По мнению Сурайкина, такой казалось бы солидной партии, как КПРФ, не престало работать по «левым схемам», по принципам «офшорной психологии». Если подозрения ЦИКа подтвердятся, это докажет, что в команде Грудинина серьезно хромает организационная работа, - вместо оригинальных избирательных технологий и полевой работы на земле с рядовыми избирателями, окружение кандидата использует «серые агитационные схемы».

Кстати, представители КПРФ в понедельник довольно вяло оправдывались, что может служить косвенным доказательством в пользу обоснованности обвинений. Так, член ЦИК Евгений Колюшин, представляющий в комиссии КПРФ, на заседании Центризбиркома отметил, что целью издания в области бюллетеня «Правда» ЦК КПРФ было информирование о кандидате Грудинине, а не агитация за него.

Напомним, если обвинения подтвердятся в официальном порядке, это может грозить «красному кандидату» штрафом, а в перспективе - и более серьезными санкциями.

Ранее секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что тираж бюллетеня «Правда», агитирующего за кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, был изъят в Новосибирской области, так как материалы не были оплачены из избирательного фонда кандидата.

«По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится «400 тыс. экземпляров») без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации», - цитирует ее ТАСС.