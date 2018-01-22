Жириновский рассказал, какие указы будут первыми, если он станет президентом

Кандидат в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы на выборах в первую очередь подпишет указы об амнистии, защите русского языка и введении талонов на еду.

«Указ об амнистии, у нас сегодня 650 тысяч в местах лишения свободы, и часть из них совершили малозначительные проступки… О защите русского языка. Каждый день язык какое-нибудь плохое слово включает. И, может быть, надо подумать о населении, ввести талоны на питание», – сказал Жириновский, отвечая на вопрос о свих первых указах в случае победы на выборах.

Кроме того, политик заявил о необходимости в первое время поменять структуры власти, «иначе они будут саботировать и успеют сбежать», передает РИА «Новости».

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.