Журналисты высмеяли Роналду за использование смартфона вместо зеркальца

Журналисты высмеяли нападающего сборной Португалии и испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду, который посмотрелся в смартфон вместо зеркальца после того, как разбил лицо во время игры против клуба «Депортиво Ла-Корунья».

Роналду получил травму на 84 минуте, когда забивал гол. Во время борьбы в штрафной площади соперник попал футболисту в голову бутсой и порезал кожу за его левым ухом. После этого Роналду сообщил, что больше не может играть и попросил у командного доктора смартфон, который использовал в качестве зеркальца, чтобы осмотреть рану, пишет TJ.

Спортивные журналисты увидели в поступке футболиста, шагавшего по полю с окровавленным лицом, самолюбование и высмеяли его за это.

Так, сотрудники Reuters отметили, что Роналду «поднял одержимость своим внешним видом до новых высот».

Портал Sky Sports прокомментировал поведение футболиста следующим образом: «Когда твоя команда выигрывает со счетом 7-1, но твое послематчевое селфи оказывается испорчено».

When your team wins 7-1 but your post-match selfies have been ruined.



Report from Real Madrid's win over Deportivo here: https://t.co/fFoj2LXH8w pic.twitter.com/OWr6hl3tcX — Sky Sports LaLiga (@SkyRevista) January 21, 2018

Создатели футбольного аккаунта в Twitter BenchWarmers («Запасные игроки») отметили, что эпизод со смартфоном-зеркальцем лучше всего характеризует Роналду, славящегося большим вниманием к своему внешнему виду.

Впрочем, некоторые встали на сторону футболиста. Так, ведущий YouTube-канала фанатов «Манчестер Юнайтед» Адам МакКола отметил, что не видит в поступке нападающего нарциссизма.

8 декабря Роналду в пятый раз стал обладателем награды «Золотой мяч», вручаемой по итогам года лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.

В августе Роналду также стал лучшим футболистом Европы по итогам сезона, а в январе был признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА.