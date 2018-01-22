Умер наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт

Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков) скончался на 79-м году жизни после долгой болезни.

«22 января 2018 года почил о Господе наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков)», – передает ТАСС сообщение монастыря.

Архимандрит Венедикт (Владимир Андреевич Пеньков) родился в 1939 году. В 1973 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1970-е был пострижен в монашество.

В 1990 году назначен настоятелем Оптиной пустыни, которая при архимандрите Венедикте стала одним из значительных современных центров православия для множества прихожан и паломников.