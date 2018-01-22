В Лос-Анджелесе раздали награды «пред-Оскара»

Вручение премий Гильдии киноактеров США, объединяющей около 165 тыс. артистов кино и телевидения, состоялось в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссера Мартина Макдоны получил призы в трех номинациях, в том числе главной – «Лучший актерский состав», передает ТАСС.

На победу в главной номинации Гильдии киноактеров США также претендовали фильмы «Прочь», «Леди Берд», «Любовь – болезнь», «Ферма «Мадбаунд».

Лучими исполнителями главных ролей стали Фрэнсис Макдорманд за работу в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и и британец Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» режиссера Джо Райта.

Американцы Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни признаны лучшими исполнителями ролей второго плана.

Отметим, что традиционно фавориты Гильдии киноактеров США становятся затем и триумфаторами «Оскара», так что нынешние премии можно считать предвестниками главной награды в сфере кино.