Пушков оценил купание в проруби посла США Хантсмана

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал участие американского посла в Москве Джона Хантсмана в крещенских купаниях.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях», – написал Пушков в Twitter.

«Посол старается, как может, только купание не поможет», – добавил сенатор.

Накануне Хантсман в честь Крещения искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье на реке Истра.

Валенки купил, тулупа не нашлось: Посол США Хантсман с сотрудниками посольства приехал в Новоиерусалимский монастырь - искупаться в прорубиhttps://t.co/j0saZjIq4F pic.twitter.com/eclO2eSuCw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 января 2018 г.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщение посольства США о том, что Ханстман собирается окунуться в прорубь (icehole) на Крещение.