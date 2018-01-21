Крупнейшая бригада ВСУ покинула Донбасс

Одна из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) – 128-ая отдельная горно-пехотная – в полном составе покинула Донбасс, сообщили украинские СМИ.

По информации РИА «Новости Украина», бойцы этой бригады ВСУ уже прибыли на место постоянной дислокации – в Закарпатскую область. Кроме того, в этот же регион прибыл эшелон с техникой и автомобилями.

В Facebook опубликованы фотографии того, как в Закарпатье встречали украинских силовиков.

Украинские военные пробудут вне зоны проведения «спецоперации» около полугода, сообщает портал Mukachevo.net.

128-ая отдельная горно-пехотная бригада также известна как «Закарпатский легион». Она является одной из наиболее крупных в ВСУ и дислоцируется по всей Закарпатской области.

В воскресенье днем украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия автобус на контрольно-пропускном пункте Еленовка, один из пассажиров погиб, еще один получил ранения.

Напомним, новогодне-рождественское перемирие в Донбассе вступило в силу 23 декабря. Украинские силовики регулярно его нарушают.