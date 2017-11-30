Курды заявили об отступлении турецких военных в Африне

Представитель Северного (Сирийского) Курдистана в Москве Роди Осман утверждает, что курды отбили наступление турецких войск в Африн и заставили их отступить.

«Несмотря на ожесточенные столкновения, Турция и ее группировки не смогли войти в Африн. Сегодня на границе убрали поставленные ими стены, чтобы зайти с земли в Африн. Но они получили жесткое сопротивление, и в результате им пришлось отступать», – передает слова Османа РИА «Новости».

Агентство Anadolu заявляет, что турецкие войска продвинулись вглубь сирийской территории на пять километров.

Между тем, премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что сирийские курды обстреляли турецкий Килис – по городу выпустили шесть ракет, два человека были ранены.

В воскресенье турецкие танки вошли в Африн. Генштаб Турции отчитался о первых результатах операции.

В субботу Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Турция надеется создать в этом районе 30-километровую зону безопасности.

Накануне ВВС Турции также разбомбили аэродром Минниг в Африне, через который США поставляли оружие курдам. Российские военные передислоцированы из этого района.