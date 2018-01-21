Российский космонавт полетал по МКС на пылесосе

Российский космонавт Антон Шкаплеров полетал по Международной космической станции верхом на пылесосе под песню Ар Келии «Я верю, что могу летать».

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», – написал Шкаплеров в своем Twitter.

Подписчикам россиянина идея понравилась.

«Технически это будет квиддич?», – предположил @EngineerGuy14, вспомнив про игру на метлах из серии произведений Джоан Роулинг про юного волшебника Гарри Поттера.

«Раз у вас там так весело, может ещё и satisfaction flash mob устроите?;))», – сыронизировал @Thanquol.

Напомним, транспортный космический корабль «Союз МС-07» с россиянином Антоном Шкаплеровым, американцем Скоттом Тинглом и японцем Норисигэ Канаи пристыковался к МКС 19 декабря. Согласно плану полета, экипажу станции предстоит провести 51 научный эксперимент.