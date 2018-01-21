Варшава возмутилась строительством исламского центра в Белостоке на деньги Эр-Рияда

Министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Брудзиньский раскритиковал инициативу строительства в городе Белосток Центра мусульманской культуры и образования, спонсором возведения которого выступил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Предполагается, что центр, о строительстве которого сообщил мусульманский муфтий Томаш Мискевич, будет носить имя короля Саудовской Аравии, передает ТАСС.

По словам Мискевича, центр станет подарком для польских татар, «живущих в Польше уже более 600 лет».

Между тем, по мнению Брудзиньского, «далекая с культурной, ментальной, исторической и географической точек зрения» Саудовская Аравия не должна поддерживать польских татар.

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