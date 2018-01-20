Кабмин одобрил выделение 14,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство России приняло распоряжение о выделении 14,5 млрд рублей отдельным категориям бюджетников.

«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений», – сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Под действие распоряжения подпадают категории бюджетников, на которые распространяются указы президента от 7 мая 2012 года №597 , от 1 июня 2012 года и от 28 декабря 2012 года №1688.

«Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами Президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», – говорится в документе.

В октябре президент Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров потребовал обеспечить запланированное повышение зарплат бюджетников в регионах.