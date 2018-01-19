Киев прокомментировал идею Трампа перенести переговоры из Минска

Место проведения заседаний Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет значения для их результативности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, значение имеет продвижение в переговорном процессе, передает ТАСС.

В то же время глава МИД Украины признал удобство Минска как площадки для заседаний Контактной группы.

«Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Белоруссии, это хорошая логистика – меньше часа (полета от Киева до Минска), но конечно, определенные проблемы с безопасностью, но мы их можем контролировать», – заявил Климкин в эфире телеканала «Интер», добавив, что Астана для проведения переговоров находится слишком далеко.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе личной встречи с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Астану. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла причины такого решения.

Инициативу Трампа уже прокомментировали в Кремле, Совфеде, а также в провозглашенных республиках Донбасса.