Косачев: Перенос переговоров из Минска лишен содержательного смысла

«Американцам нужно сейчас обозначить, что без них в предыдущем формате ничего не получилось ­­­– ни в Минске, ни у «нормандской четверки», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Так он прокомментировал переданное Назарбаевым предложение Трампа – перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом не исключил, что с подачи Вашингтона переговоры по разрешению конфликта в Донбассе могут быть перенесены из Минска в столицу другой страны.

«Это предложение лишено с содержательной точки зрения какого-либо смысла, – полагает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. – Успех тех или иных переговоров, разумеется, зависит не от их места, а от настроя участников – либо на то, чтобы договариваться, либо на то, чтобы ссориться».

Минск был выбран в качестве места проведения соответствующих переговоров и консультаций, потому что оказался приемлемым для всех участников, напомнил сенатор. «С тех пор ничего не изменилось. Минск себя в этом отношении никоим образом не дискредитировал. Минский процесс затормозился не оттого, что соответствующие договоренности подписывались в данном конкретном месте, отметил собеседник.

«По замыслу эта идея Трампа понятна, – продолжает Косачев. – Американцам нужно сейчас обозначить, что без них в предыдущем формате ничего не получилось ­­­– ни в Минске, ни у «нормандской четверки». Теперь они выходят на сцену, «такие красивые и все в белом», и все, дескать, будет по-другому – достаточно «пересесть».

Понятно, почему идею поддерживает президент Казахстана, подчеркивает сенатор. «Для него любое мероприятие в Астане – подтверждение роли Казахстана, подтверждение того успеха, которым можно считать астанинский формат по Сирии», – указывает сенатор Косачев.

В реакции президентов-собеседников ничего не удивляет, кроме того, что эта инициатива ничего не привносит по существу в очень тяжелый минский процесс, ­­– резюмирует глава комитета Совфеда по международным делам. Косачев добавил: если уж заниматься переносом места переговоров, но только по общему согласию, а для этого нужны три «да» ­– из Киева, Донецка и Луганска.