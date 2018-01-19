В ЛНР предложение Трампа и Назарбаева сравнили с известной басней

«От изменения места проведения переговоров вряд ли что-либо изменится», – сказал газете ВЗГЛЯД один из представителей ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник. Так он прокомментировал предложение Трампа и Назарбаева перенести переговоры из Минска в «другую столицу».

«Конечно, мы готовы рассматривать любые предложения», – отметил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Минской Контактной группы Родион Мирошник. Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним выступил за перенос переговоров по Донбассу из белорусской столицы.

«Но от изменения места проведения переговоров вряд ли что-либо изменится», – заметил Мирошник. «Я не вижу оснований для перенесения места переговоров, потому что никаких условий, которые мешали бы достижению договоренностей именно в Минске, нет», – подчеркнул представитель ЛНР. Мирошник напомнил, что США – это страна, которая де-юре не имеет никакого отношения к переговорам.

«На мой взгляд, гораздо более целесообразно было бы для американской стороны, если они себя считают имеющими отношение к процессам на Донбассе, активнее воздействовать на украинскую сторону. Если будет оказание давления финансового, санкционного или иного на Украину, которая сегодня является главным инициатором блокирования Минских переговоров, то гораздо более конструктивная была бы позиция. А будет это Астана, будет это Минск или какой-то иной город, значения не имеет», – отметил Мирошник.

«Иван Андреевич Крылов об этом писал в басне «Квартет», как вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь», – провел параллель Мирошник.

Мирошник также отметил: «Минск – это ближайшее место, куда мы можем добираться. Для республик это важно. Добираться в Астану и добираться в Минск, это, скажем так, две большие разницы. «Это требует и финансовых, и организационных усилий. Чтобы добраться только до Минска, нам нужно совершить, как минимум, два перелета и достаточно длинные переезды, это занимает порядка 12 часов. Сколько будет занимать добраться в Астану? Наверное, это все будет гораздо сложнее», – предположил он.