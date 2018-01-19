Россия потребовала от Польши объяснить запрет на въезд журналисту

МИД России потребовал от польских властей разъяснить запрет на въезд в ЕС российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Иначе, чем попыткой по политическим мотивам ограничить свободу слова представителя российского гражданского общества на территории стран- членов ЕС – в нарушение действующих в этой области демократических принципов – объяснить поведение польской стороны мы не можем», – цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД России обвила, что по дипломатическим каналам Москва потребовала от Варшавы дополнительных разъяснений.

Ранее сообщалось, что директора российского Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель. По его словам, ему без объяснения причин запретили въезд на три года на территорию стран ЕС по запросу Польши.

Политолог прилетел в Берлин для участия в политическом мероприятии по приглашению германской Левой партии.