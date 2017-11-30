У отца Шурыгиной обнаружены большие долги

Отец скандально известной Дианы Шурыгиной накопил немало долгов по кредитам и штрафам, несмотря на то, что его семья получает большие гонорары за съемки в ток-шоу, сообщают СМИ.

За участие в эфирах семье героям передач платят до 500 тыс. рублей, сообщает «Комсомольская правда». Самые высокие гонорары получает Диана и ее мать. Вместе с тем сообщается, что у отца Шурыгиной есть немало долгов по кредитам и штрафам.

Один из крупных банков требует с него 60 тыс. рублей по кредиту. Платежи от Алексея Шурыгина перестали поступать в банк с начала весны 2017 года, как раз тогда, когда его семья принимала активное участие во всевозможных ток-шоу.

По штрафам ГИБДД Шурыгин должен около 40 тыс. рублей, из них 30 тыс. – штраф за вождение в нетрезвом виде в ноябре 2016 года.

В среду сообщалось, что муж Дианы Шурыгиной устроил драку в эфире Первого канала. Шурыгина раскритиковала Андрея Малахова за то, что он пригласил в свою программу на «России 1» Сергея Семенова, осужденного за ее изнасилование.

10 января Семенова выпустили из колонии по УДО. После освобождения молодой человек рассказал о своем отношении к Шурыгиной.

В конце 2016 года СМИ написали о деле Семенова, обвиненного в изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной в Ульяновске. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы строгого режима, однако затем срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима. Шурыгина же стала звездой передачи Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале, после чего начала карьеру блогера.