Саргсян представил кандидата в президенты Армении

Президент Армении Серж Саргсян представил кандидата на пост главы государства от правящей Республиканской партии – им стал посол страны в Великобритании и Северной Ирландии, бывший премьер-министр Армении Армен Саркисян.

Встреча главы государства с Саркисяном состоялась в пятницу в резиденции президента, сообщает портал EADaily.

Выборы президента Армении запланированы на 2 марта. Глава государства избирается Национальным собранием на семь лет. Кандидат в президенты может быть выдвинут как минимум четвертью депутатов парламента.

С апреля 2018 года Армения перейдет к парламентской модели управления, при которой основные властные рычаги переходят премьер-министру.

В начале января пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян опроверг информацию об ухудшении состояния главы государства, появившуюся из-за того, что Серж Саргсян не появлялся на публике с начала года.