В Ереване отреагировали на сообщения о болезни президента Саргсяна

Пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян опроверг информацию об ухудшении состояния главы армянского государства, появившуюся из-за того, что Серж Саргсян не появлялся на публике с начала года.

Ранее газета «Жаманак» сообщила, что из-за плохого самочувствия глава государства был доставлен в медицинский центр «Наири», передает Sputnik-Армения.

По данным армянских СМИ, проблемы со здоровьем вынудили президента страны пропустить литургию зажжения лампад 5 января и рождественскую литургию 6 января.

Однако пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян опроверг информацию об ухудшении состояния главы армянского государства, заявив, что у Саргсяна в эти дни была легкая простуда и все это время он находился дома.

Напомним, ранее президент Армении Серж Саргсян предостерег от заявлений о пересмотре отношений Армении с Россией.