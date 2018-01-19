Метеорологи предупредили об идущих на Москву морозах

Температура воздуха в Москве в середине следующей недели опустится до минус 17 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас ожидается следующий выход волнового южного циклона, он будет проходит в ночь на понедельник, и за этим циклоном произойдет более существенное понижение температуры. В середине следующей недели в ночные часы минус 12... минус 17 градусов», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Днем температура будет колебаться от минус 15 до минус 10 градусов.



«Температура воздуха в середине недели уже будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса», – сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на субботу в столице температура составит от минус 7 до минус 9 градусов.