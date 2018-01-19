Из сгоревшего в Казахстане автобуса извлечены 44 тела

Из сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса извлечены тела 44 погибших, сообщил замминистра внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

Он сообщил, что «из-за термических ожогов, из-за того, что был пожар в салоне автомашины, практически визуально идентифицировать тела не представляется возможным». Опознание и идентификацию проведут в морге города Актобе, передает РИА «Новости».

Замгубернатора Актюбинской области Серик Туленбергенов отметил, что «ситуация очень тяжелая», погибшие «обгорели и сейчас извлекаются по одному». По его словам, судебная экспертиза будет вестись круглые сутки. После этого примут решение о выдаче тел узбекской стороне.

Тургумбаев также сообщил, что, скорее всего, причиной возгорания стал несчастный случай: «Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим», – передает ТАСС со ссылкой на «Казинформ».

Очевидцы сообщают, что пожар начался в салоне, рассказал Тургумбаев.

«Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись», – сообщил он, добавив, что при открытии двери «произошел доступ кислорода, и автобус вспыхнул изнутри, так что невозможно было выйти из салона».

Также покинуть автобус пассажирам, которые находились на втором этаже, мешал багаж на первом.

«При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован», – сообщил Тургумбаев, отметив, что салон автобуса выгорел полностью.