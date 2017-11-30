При возгорании автобуса в Казахстане погибли 52 человека

В Актюбинской области Казахстана при возгорании пассажирского автобуса погибли 52 человека, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

Возгорание произошло в 10.30 (07.30 мск) на трассе Самара – Шымкент. В автобусе находились 55 пассажиров и два водителя, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tengrinews.

«По гражданству (пассажиров – прим. ВЗГЛЯД) устанавливается, но определенно были граждане Узбекистана», – сказал Иманкулов.

В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в автобусе не было граждан Казахстана и России.

Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, в конце декабря в Тбилиси пять человек погибли в ДТП с ехавшим из России автобусом.