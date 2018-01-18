«Сахалин-1» возобновил подачу газа в магистральный газопровод

Подача газа с проекта «Сахалин-1» в магистральный трубопровод возобновлена, сообщили в пресс-службе компании-оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед».

«В 2.30 по сахалинскому времени возобновили подачу газа», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу компании.

Ранее сообщалось, что подача газа с проекта «Сахалин-1» в магистральный трубопровод прекращена в четверг днем из-за аварийной остановки компрессорной станции.

Шельфовый проект «Сахалин-1» реализуется на условиях СРП. Доля «Эксон Нефтегаз Лимитед» составляет 30%, японской Sodeco – также 30%, «Роснефти» и индийской ONGC – по 20%.