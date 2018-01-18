«Сахалин-1» прекратил подачу газа в магистральный газопровод

Подача газа с проекта «Сахалин-1» в магистральный трубопровод прекращена в четверг днем, специалисты приступили к восстановительным работам, сообщили в пресс-службе компании-оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед» – структура американской ExxonMobil.

«Восстановительные работы продолжаются, их планируется завершить в ближайшее время», – сказал представитель компании, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Минэнерго сообщило о прекращении подачи газа с проекта «Сахалин-1» в магистральный газопровод «Оха – Комсомольск-на-Амуре» из-за аварийной остановки компрессорной станции. Газоснабжение электростанций Хабаровского края осуществляется на остаточном давлении газа, температура воздуха в регионе -17ºС.

Минэнерго указало, что эта ситуация несет угрозу прекращения подачи газа на ТЭЦ в Хабаровском крае.

Шельфовый проект «Сахалин-1» реализуется на условиях СРП. Доля «Эксон Нефтегаз Лимитед» составляет 30%, японской Sodeco – также 30%, «Роснефти» и индийской ONGC – по 20%.

В сентябре прошлого года руководитель «Опоры России» Александр Калинин сообщил, что Владимир Путин считает, что конфликт по проекту «Сахалин-1» был урегулирован больше в пользу ExxonMobil.