Перед визитом Столтенберга в Македонии сожгли флаг НАТО

Протестующие столице Македонии – Скопье сожгли флаг НАТО в день визита в страну генсека альянса Йенса Столтенберга, сообщает ТВ Телма.

В четверг генсек НАТО, выступая в парламенте Македонии, заявил депутатам и членам правительства, что стране недостаточно решить проблему с названием для того, чтобы вступить в альянс, передает РИА «Новости».

Столтенберг отметил, что Скопье необходимо продолжить реформы, улучшить отношения с другими странами региона и увеличить инвестиции в оборону.

Во время выступления генсека, перед стенами парламента проходил митинг протеста, участники которого подожгли флаг НАТО. Митингующие со свистом и выкриками проводили главу кабмина Македонии Зорана Заева и членов правительства.

С 1999 года Македония участвует в Плане действий по подготовке к членству в НАТО. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Македонии предложили вступить в альянс при условии, что совместно с Грецией она найдет общее решение вопроса о названии.

Переговоры между Грецией и Македонией при участии ООН, посвященные решению вопроса с названием бывшей республики Югославии, возобновились накануне. После консультаций спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц заявил, что спор урегулировать возможно в течение полугода.

Греция с 1991 года добивается изменения названия Македонии, чтобы ее не путали с одноименной провинцией на своей территории.