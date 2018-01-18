Турция привела войска в состояние повышенной боеготовности

Генштаб вооруженных сил Турции приказал привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай возможной операции в сирийском Африне.

Вопрос возможной военной операции в Африне продолжает оставаться на повестке дня Анкары. В районы Хасса и Кырыкхан приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай стянуты танки, передает РИА «Новости».

Вместе с тем премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что противоречивые заявления из США о создании «сил безопасности границы» в Сирии свидетельствуют о царящем в Вашингтоне разброде.

«Из США приходят противоречивые заявления. Сначала говорят, что будут создавать армию безопасности в Сирии, потом отказываются от этих слов. Это говорит о разброде, царящем у них в головах. Америке нужно справиться с этим хаосом относительно будущего региона и снизить уровень разногласий с Анкарой. Мы в любом случае не позволим создать террористическую армию у своих границ», – заявил Йылдырым.

Напомним, 14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») полковник Томас Вил сообщил, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии» из числа бойцов курдской коалиции «Силы демократической Сирии», которая будет действовать у границ с Турцией.

В Анкаре резко осудили данную инициативу, заявив, что США «узаконивают террористическую организацию». В тот же день Турция перебросила танки на границу с Сирией, а президент страны Тайип Эрдоган пообещал уничтожить создаваемые «силы безопасности границы».

Негативно на такие действия США отреагировали и в Сирии.

Позже американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и Пентагон открестились от создания пограничных сил в Сирии.