Судьи сняли с «Дакара» экипаж «КАМАЗ-мастер»

Судьи ралли-рейда «Дакар» за пропуск контрольных точек на 10-м этапе сняли с гонки экипаж россиянина Антона Шибалова, выступающего за «КАМАЗ-мастер».

Как говорится в сообщении команды, после пожара на первой половине спецучастка во вторник Шибалов смог ликвидировать его последствия и выйти на старт второго спецучастка. Российские гонщики поняли, что финишировать на горевшей машине будет сложно, решили не проезжать все контрольные точки, передает РИА «Новости».

«Обычная судейская практика в таких случаях - пенализация с присуждением штрафного времени. Поэтому снятие экипажа с гонки, причем экипажа, не претендующего на подиум, - это, по мнению экспертов, чрезмерно строгое и неоднозначное решение, которое ослабит российскую команду», – посетовали в команде.

В отсутствии Шибалова функции «технички» взял на себя экипаж Сотникова. В гонке остаются три машины команды «КАМАЗ-мастер», в четверг должен пройти 12-й этап Чилесито – Сан-Хуан.

Напомним, 11 января 2018 года российский автогонщик Иван Шихотаров в результате аварии на ралли-рейде «Дакар» получил компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела.