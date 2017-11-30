Гонщик из России сломал позвоночник на ралли-рейде «Дакар»

Российский автогонщик Иван Шихотаров в результате аварии на ралли-рейде «Дакар» получил компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела.

Пострадавший гонщик вместе со своим братом Сергеем Шихотаровы были доставлены самолетом в Лиму, столицу Перу.

«Ваня находится в госпитале. На текущий момент диагноз: компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела. Как сказали врачи, ими будет проведено дополнительное обследование, которое займет два дня. По словам Сергея, врачи были в шоке, когда узнали что после получения травмы Ваня продолжил гонку, более того, еще и боролся, успев совершить ряд обгонов. Как правило после получения таких повреждений сразу нажимается кнопка экстренного вызова, ни о каком продолжении борьбы речи не идет», – сообщает группа Konturterm Racing Team в Facebook.

Также сообщается, что из Лимы Шихотарова доставят в Калининград.