Названы место и дата похорон Шаинского

Похороны композитора Владимира Шаинского пройдут на Троекуровском кладбище 22 января, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.

«На сегодняшний день достигнута договоренность, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11.00 до 13.00 в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14.00 на Троекуровском кладбище», – передает РИА «Новости» слова Журавского.

Он рассказал, что связи с праздниками родственники композитора в США не смогли быстро получить свидетельство о смерти. Кроме того, понадобилось время на получение разрешения на вывоз тела Шаинского из США.

«Гроб с телом Владимира Яковлевича должен вылететь в Россию в предстоящую пятницу», – рассказал Журавский.

Напомним, народный артист России, композитор Владимир Шаинский умер 26 декабря на 93-году жизни. Его сын подробно рассказал о его смерти и предположил, где он может быть похоронен. Как расказала вдова композитора, последние три года Владимир Шаинский не сочинял новой музыки, он тяжело болел, но играть продолжал.

Ранее сын композитора Вячеслав Шаинский рассказал, что тело композитора доставят из США в Москву 19 января, гражданская панихида пройдет 22 января в Московском доме композиторов, похороны пройдут в тот же день.